In Hessen wird in diesem Jahr ein besonders starker Massenflug der Waldmaikäfer erwartet. Dies betrifft nach Angaben von Hessen Forst besonders Regionen um Darmstadt, Groß-Gerau und südwestlich des Frankfurter Flughafens. Der Waldmaikäfer kommt in Hessen nur im Süden zwischen Lampertheim und Groß-Gerau sowie in Hanau vor, wie Klaus Velbecker vom Forstamt Groß-Gerau am Mittwoch erklärte.