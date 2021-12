Großbrand in Tapetenfabrik: lauter Knall

Auf dem Areal einer Tapetenfabrik im hessischen Kirchhain ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Aus derzeit noch unbekannten Gründen kam es nach einem lauten Knall offenbar in der Schlosserei der Fabrik zu einem Brand, wie die Polizei mitteilte. Nach Erstmeldungen gebe es Hinweise auf Verletzte. Polizei und Feuerwehr seien mit einem starken Aufgebot vor Ort, um den Großbrand zu löschen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Es gebe Hinweise auf Verletzte, die man derzeit suche. Wegen der starken Rauchentwicklung bittet die Polizei die Menschen in Kirchhain die Türen und Fenster geschlossen zu halten. Feuer und Qualm seien weithin sichtbar.

