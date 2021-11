Großeinsatz der Feuerwehr in Haan: Lagerhalle zerstört

Eine brennende Lagerhalle im Kreis Mettmann hat am Donnerstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Fünf Stunden nach der Alarmierung waren am späten Abend immer noch rund 100 Kräfte in der Haaner Innenstadt im Einsatz, wie ein Sprecher informierte. Bewohner angrenzender Häuser mussten diese zeitweise verlassen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte am frühen Abend habe das Gebäude - in ihm wurden unter anderem Möbel und Kartonagen gelagert - bereits in voller Ausdehnung gebrannt. «Da schnell klar war, dass die eigenen Kräfte nicht ausreichen würden, wurden über die Leitstelle mehrere Löschgruppen und Sonderfahrzeuge weiterer Feuerwehren angefordert», teilte der Sprecher mit. Der Einsatz werde «bis weit in die Nacht hinein andauern». Informationen zur Brandursache und der Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

