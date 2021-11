Großer Andrang auf Corona-Drittimpfungen

Impwillige stehen in einer langen Schlange an, um sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Foto: Markus Scholz/dpa

Viele Schleswig-Holsteiner wollen möglichst bald mit einer dritten Impfung ihren Corona-Schutz auffrischen. Arztpraxen und mobile Teams sind in vollem Einsatz. Im Einkaufszentrum Holsten-Galerie in Neumünster bildete sich am Samstag eine lange Warteschlange von mehr als 100 Menschen bis auf den Vorplatz. Dort wird montags und samstags von 10 bis 17 Uhr geimpft.

Viele Schleswig-Holsteiner wollen möglichst bald mit einer dritten Impfung ihren Corona-Schutz auffrischen. Arztpraxen und mobile Teams sind in vollem Einsatz. Im Einkaufszentrum Holsten-Galerie in Neumünster bildete sich am Samstag eine lange Warteschlange von mehr als 100 Menschen bis auf den Vorplatz. Dort wird montags und samstags von 10 bis 17 Uhr geimpft.

Man erreiche viele Menschen, ob für Booster- oder Erstimpfungen, sagte ein Mitarbeiter der Holsten-Galerie. Vor einigen Wochen sei man mit Impfungen an drei Tagen pro Woche und 100 bis 150 täglichen Impfungen gestartet und habe das Angebot mittlerweile ausgebaut.

Auffrischungsimpfungen sind frühestens sechs Monate nach der Grundimmunisierung möglich. Der Impfschutz verschwindet nach dieser Zeit nicht, lässt aber Experten zufolge dann besonders bei alten Menschen und solchen mit geschwächtem Immunsystem nach. Per Auffrischungsimpfung kann er demzufolge wieder deutlich erhöht werden.