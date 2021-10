Großraum-Diskothek in Niedersachsen gewinnt Unternehmerpreis

Die niedersächsische Großdisko «Ta-Töff» in Bevern (Landkreis Rotenburg) hat den Diskotheken-Unternehmerpreis 2021 gewonnen. Der Bundesverband deutscher Diskotheken und Tanzbetriebe ehrte die Betreiber Stephan und Thomas Meyer für ihren Unternehmergeist und ihre Leidenschaft. Die «Vollblut-Discothekenbetreiber» behaupteten sich seit Jahren erfolgreich in der Szene und seien «Vorbild und Mutmacher für die gesamte Branche», teilte der Verband am Freitag in Osnabrück mit.

Die Brüder übernahmen 1994 von ihrem Vater und Onkel die 2000 Quadratmeter große Diskothek. Namensgeber für das «Ta-Töff» ist eine alte Dampf von der Insel Borkum, die vor dem Nachtclub steht. Der Bundesverband deutscher Diskotheken und Tanzbetriebe gehört zum Hotel- und Gaststättenverband Dehoga.