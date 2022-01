Grünen-Fraktionschef Schwarz: Rülke ohne «Regierungsblut»

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hat die FDP-Fraktion für ihr Nein gegenüber einer Impfpflicht scharf kritisiert. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke habe sich damit als Meinungsdarsteller blamiert, sagte Schwarz am Freitag in Stuttgart. Schwarz nannte das «wahnwitzig und absurd». Das «Regierungsblut» mag auf FDP-Bundeschef Christian Lindner übergegangen sein, sagte Schwarz mit Blick auf den Bund, wo die FDP mit SPD und Grünen regiert. Auf Rülke sei das Regierungsblut aber sicher nicht übergegangen. «Herr Rülke schmollt weiterhin in der Oppositionsecke», sagte Schwarz.

Die FDP-Fraktion sprach sich auf ihrer Fraktionsklausur diese Woche einstimmig gegen die Einführung einer Impfpflicht aus. Man sei der Überzeugung, dass das derzeit nicht durchführbar sei, hatte Fraktionschef Rülke am Donnerstag gesagt. Der Bundestag soll über eine allgemeine Impfpflicht in freier Abstimmung ohne Fraktionsdisziplin entscheiden.