Gruppe Jugendlicher raubt 18-Jährigen aus

Im Thüringer Landkreis Eichsfeld hat eine Gruppe Jugendlicher einen 18-Jährigen geschlagen, getreten und ihm mehrere Hundert Euro geklaut. Der 18-Jährige war am Sonntagabend in Niederorschel unterwegs, als ihn die mindestens sechsköpfige Gruppe von seinem Fahrrad zerrte und auf ihn eintrat, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Dabei erlitt der 18-Jährige Blutergüsse, Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Anschließend klauten die Jugendlichem dem jungen Mann seinen Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro und flohen. Angaben der Polizei zufolge konnten bereits zwei 17-Jährige und ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger ausgemacht werden. Außerdem sollen noch drei bis vier weitere Jugendliche beteiligt gewesen sein. Die Polizei ermittelt. Laut Sprecherin kannten sich die Jugendlichen vermutlich.

