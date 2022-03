Günther auf Streife mit Nachtschicht der Polizei

Ministerpräsident Daniel Günther ist in der Nacht zu Sonntag mit einer Nachtschicht der Polizei in Kiel-Gaarden unterwegs gewesen. «Ich wollte mir einen persönlichen Eindruck davon machen, was eine Nachtstreife für die eingesetzten Beamtinnen und Beamten in einer Stadt wie Kiel bedeutet», sagte der CDU-Politiker. Er habe zudem ein Zeichen setzen wollen für die Unterstützung der Polizei. «Das heißt für mich eben auch, den Arbeitsalltag unserer Beamtinnen und Beamten zu kennen.»

Er fühle sich der Polizei sehr verbunden, sagte der Regierungschef, der täglich von im Streifendienst erfahrenen Beamtinnen und Beamten des Personenschutzes aus dem Landeskriminalamt begleitet wird. «Schon dies schafft eine große Verbundenheit zur Polizei.»

Der Ministerpräsident sucht nach Angaben der Staatskanzlei in Abständen immer wieder den Kontakt und Gedankenaustausch mit der Polizei. Dazu gehörte beispielsweise auch ein Besuch bei der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in Eutin.