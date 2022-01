Günther setzt bei Bio-Ausbau auf Nachfrage in Großstädten

Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) setzt beim Ausbau der Bio-Landwirtschaft in Sachsen auch auf Nachfrage in den Großstädten Dresden und Leipzig. Brandenburg etwa habe beim ökologischen Anbau den Vorteil, dass Berlin ein attraktiver Absatzmarkt sei. «Für Sachsen heißt das: Auch Dresden und Leipzig als größte Städte sind interessante Absatzmärkte. Die Schwungmasse ist da», sagte der Vize-Ministerpräsident der «Freien Presse». Die Nachfrage nach ökologischen Produkten sei in der Pandemie deutlich gestiegen und auf dem neuen Niveau geblieben.

Die im Dezember eingeführten Bio-Modellregionen sollten auch den Ausbau regionaler Wertschöpfungsketten voranbringen, sagte Günther. Diese kurzen Ketten brauche es, damit sächsische Erzeugnisse auch ihren Weg zu den Verbrauchern fänden.