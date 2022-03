Die Polizei hat in Schwaben einen Lastwagenfahrer erwischt, der an zwei Tagen jeweils rund 19 Stunden ohne nennenswerte Pause durchgefahren ist. Maximal sind nach Polizeiangaben vom Samstag zehn Stunden am Tag erlaubt. Der 63-Jährige sei am Freitagabend bei Leipheim kontrolliert worden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann wiederholt seine persönliche Fahrerkarte nicht in das Kontrollgerät eingelegt hatte, womit die Lenkzeiten überprüft werden können.

Die Polizisten konnten letztlich aber die Fahrzeugdaten auswerten und so nachweisen, dass der Fahrer in den vergangenen vier Wochen knapp 1500 Kilometer mehr gefahren ist als es zunächst schien. Die Beamten leiteten ein Verfahren auch gegen den Chef des Mannes ein, weil es Hinweise gibt, dass bereits öfter Lenkzeiten manipuliert wurden.