Gurt abgelegt: 18-Jähriger wird aus Autofenster geschleudert

Bei einem abrupten Ausweichmanöver ist in Karlsruhe ein 18-Jähriger aus dem Fenster eines Wagens geschleudert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Beifahrer seinen Sicherheitsgurt gelöst und sich danach mit dem Oberkörper aus dem geöffneten Fenster gelehnt. Kurz darauf habe der 19 Jahre alte Fahrer des Autos am Sonntag einem Tier ausweichen müssen, das plötzlich über die Fahrbahn gelaufen sei. Der 18-Jährige sei dadurch auf die Straße geschleudert worden. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Bei einem abrupten Ausweichmanöver ist in Karlsruhe ein 18-Jähriger aus dem Fenster eines Wagens geschleudert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Beifahrer seinen Sicherheitsgurt gelöst und sich danach mit dem Oberkörper aus dem geöffneten Fenster gelehnt. Kurz darauf habe der 19 Jahre alte Fahrer des Autos am Sonntag einem Tier ausweichen müssen, das plötzlich über die Fahrbahn gelaufen sei. Der 18-Jährige sei dadurch auf die Straße geschleudert worden. Der Mann kam in ein Krankenhaus.