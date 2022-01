Hälfte des in MV deponierten Abfalls von außerhalb

Hälfte des in MV deponierten Abfalls von außerhalb

Jedes Jahr rollen mehrere Hunderttausend Tonnen Abfall aus anderen Bundesländern und dem Ausland auf Deponien in Mecklenburg-Vorpommern. Im Jahr 2019 waren es 404.533 Tonnen, wie das Statistische Amt des Landes am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Das war fast ebenso viel wie aus dem Nordosten selbst (408.423 Tonnen). Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor. Im Jahr 2018 waren den Angaben zufolge 511.058 Tonnen Abfälle aus MV auf die sieben Deponien im Land gebracht worden. Aus anderen Bundesländern und dem Ausland kamen 463.502 Tonnen.

Jedes Jahr rollen mehrere Hunderttausend Tonnen Abfall aus anderen Bundesländern und dem Ausland auf Deponien in Mecklenburg-Vorpommern. Im Jahr 2019 waren es 404.533 Tonnen, wie das Statistische Amt des Landes am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Das war fast ebenso viel wie aus dem Nordosten selbst (408.423 Tonnen). Aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor. Im Jahr 2018 waren den Angaben zufolge 511.058 Tonnen Abfälle aus MV auf die sieben Deponien im Land gebracht worden. Aus anderen Bundesländern und dem Ausland kamen 463.502 Tonnen.