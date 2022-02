Häuser und Autos durch Sturmtief «Antonia» beschädigt

In der Wormser Innenstadt sind in der Nacht zum Montag mehrere Häuser und Autos durch das Sturmtief «Antonia» beschädigt worden. Dachteile seien durch den Wind von Häusern getrennt worden und auf anderen Häusern sowie Autos gefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Das genaue Ausmaß des Schadens sei derzeit noch nicht feststellbar.

