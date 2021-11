Haftbefehl: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Eine Spezialeinheit des Bundeskriminalamtes hat einen mit Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. In der Wohnung des 33 Jahre alten Mannes in Frankfurt entdeckten Zollfahnder rund 31 Kilogramm Amphetamin. Zudem stellten sie Schmuck im Wert von 40.000 Euro und zehn Liter einer Flüssigkeit sicher, die zur Herstellung von synthetischen Drogen verwendet werden kann.

Wie das Zollfahndungsamt am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, waren die Ermittler dem 33-Jährigen seit langem auf der Spur. Zwei 31 Jahre alte mutmaßliche Komplizen des Mannes wurden bereits im Sommer bei einer international angelegten Durchsuchungsaktion verhaftet, der 33-Jähirige war jedoch untergetaucht. Angaben zum Schwarzmarkt-Wert der sichergestellten Rauschmittel lagen zunächst nicht vor. Die Durchsuchungen fanden am Dienstag vergangener Woche und am Montag statt.