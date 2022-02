Haftbefehl bringt Mann nach 18 Jahren in U-Haft

Nach rund 18 Jahren haben Polizisten einen Haftbefehl wegen Drogenhandels vollstreckt. Der gesuchte, inzwischen 50-jährige Mann saß als Beifahrer in einem Auto, das am Donnerstag von einer Zivilstreife auf einer Rastanlage an der Autobahn 5 überprüft wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei stellte sich heraus, dass seit 2004 ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Er wurde festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

