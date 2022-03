Nach einem geplanten Anschlag auf die Synagoge in Hagen hat das Hagener Landgericht am Montag einen heute 17-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Der angeklagte Syrer hatte in dem nicht-öffentlichen Prozess eingeräumt, sich auf einen möglichen Bombenanschlag vorbereitet zu haben. Konkrete Schritte habe er bei seiner Festnahme im Herbst 2021 aber noch nicht unternommen gehabt.

