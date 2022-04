Unbekannte haben am Dienstagabend ein Auto nahe der Pferderennbahn in Halle in Brand gesetzt. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, war das Auto früher am Abend andernorts gestohlen worden. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den das Fahrzeug vollständig zerstört wurde. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen im Fall wurden aufgenommen.

Unbekannte haben am Dienstagabend ein Auto nahe der Pferderennbahn in Halle in Brand gesetzt. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, war das Auto früher am Abend andernorts gestohlen worden. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den das Fahrzeug vollständig zerstört wurde. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen im Fall wurden aufgenommen.