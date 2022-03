Mehrere Männer haben am Donnerstag in Halle die Flucht eines Handtaschendiebes vereitelt und den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Wie die Polizeiinspektion Halle am Abend mitteilte, hatte der junge Mann einer 85 Jahre alten Frau die Handtasche entrissen, worauf die Rentnerin stürzte und sich schwer verletzte. Daraufhin flüchtete der Täter und wurde kurz darauf von Männern gestellt, die ihn verfolgt hatten. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Mehrere Männer haben am Donnerstag in Halle die Flucht eines Handtaschendiebes vereitelt und den 21-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Wie die Polizeiinspektion Halle am Abend mitteilte, hatte der junge Mann einer 85 Jahre alten Frau die Handtasche entrissen, worauf die Rentnerin stürzte und sich schwer verletzte. Daraufhin flüchtete der Täter und wurde kurz darauf von Männern gestellt, die ihn verfolgt hatten. Das Diebesgut hatte er noch bei sich. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen.