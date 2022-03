Vier Verletzte bei Unfällen in Halle: Frau stürzt in Tram

Bei zwei Verkehrsunfällen in einer Straße sind in Halle vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Dienstagmorgen zunächst ein Auto gegen eine Straßenbahn geprallt. Dabei stürzte eine Frau in der Tram. Sie kam in ein Krankenhaus. Wenige Stunden später prallten zwei Autos zusammen, weil laut Polizei ein Fahrer bei roter Ampel über eine Kreuzung der Straße gefahren war. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Sie wurden ebenfalls zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls kippte bei dem Unfall ein Auto auf die Seite. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es laut Polizei zu Verkehrsbehinderungen.

