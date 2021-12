Halle in Industriepark Ludwigsfelde brennt

Auf dem Gelände des Industrieparks in Ludwigsfelde (Telow-Flämig) brennt eine Halle. Wie die Polizei in Brandenburg mitteilte, wurden nach bisherigen Erkenntnissen Menschen nicht verletzt. Die Halle war am Donnerstagmorgen aus bisher nicht geklärter Ursache in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern an. In dem Gebiet kommt es wegen Straßensperrungen zu Verkehrsbehinderungen.

