Ein junges Paar hat am Samstag in Halle alarmierte Polizisten attackiert, die den lautstarken Streit der beiden 19-Jährigen schlichten wollten. Die Beamten seien jedoch gleich von dem Mann beleidigt und angegriffen worden, wie die Polizeiinspektion Halle am Sonntag mitteilte. Dann habe auch noch die junge Frau eingegriffen und einen Polizisten mit der Faust geschlagen. Einer Beamtin zerkratzte sie den Angaben nach mit ihren Fingernägeln das Gesicht. Im Rahmen des Einsatzes wurden ein weiterer Beamter am Bein und die 19-Jährige im Gesicht verletzt, wie es weiter hieß. Ermittelt wird nun gegen das Paar wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung und Körperverletzung.

