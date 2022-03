Bei einem Kletterunfall sind in Halle zwei Menschen schwer verletzt worden. Am Freitagnachmittag stürzte eine Frau beim Freeclimbing vom Kletterfelsen am Riveufer an der Saale aus etwa zehn Metern Höhe ab, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Frau stürzte auf ihren Kletterpartner, der ebenfalls nach oben klettern wollte. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Kletterunfall sind in Halle zwei Menschen schwer verletzt worden. Am Freitagnachmittag stürzte eine Frau beim Freeclimbing vom Kletterfelsen am Riveufer an der Saale aus etwa zehn Metern Höhe ab, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Frau stürzte auf ihren Kletterpartner, der ebenfalls nach oben klettern wollte. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.