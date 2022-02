Hallenmeistertitel für Pinto, Roleder und Ansah-Peprah

Tatjana Pinto und Lucas Ansah-Peprah haben die Sprint-Titel bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Halle geholt. Über die 60 Meter setzte sich Pinto am Samstag in Leipzig in 7,16 Sekunden durch und feierte ihren dritten Erfolg in der Halle nach 2016 und 2018. Gina Lückenkemper landete in 7,20 Sekunden auf Rang zwei, die EM-Zweite über 100 Meter verpasste damit ihren zweiten Hallen-Titel nach 2017.

Der Hamburger Ansah-Peprah siegte in 6,58 Sekunden vor Titelverteidiger Kevin Kranz, der 6,60 Sekunden lief, und Owen Ansah in 6,61 Sekunden. Auch der Drittplazierte vom Hamburger SV unterbot die Norm für die Hallen-WM in drei Wochen in Belgrad.

Rückkehrerin Cindy Roleder siegte nach ihrer Babypause über 60 Meter Hürden in 8,13 Sekunden mit einer Tausendstelsekunde Vorsprung vor Monika Zapalska. Beide unterboten damit die Norm für die Hallen-WM. «Ich bin super happy, dass ich wieder da bin und konkurrenzfähig bin», sagte Roleder vier Jahre nach ihrem bislang letzten deutschen Hallen-Triumph. Den Hürden-Sprint der Männer gewann zum insgesamt fünften Mal seit 2011 Gregor Traber in 7,65 Sekunden.

Über 3000 Meter lief Hanna Klein in 8:51,18 Minuten zu ihrem dritten deutschen Titel nacheinander. Die beste deutsche Langstrecklerin, Konstanze Klosterhalfen, fehlte in Leipzig wegen Problemen am Oberschenkel.