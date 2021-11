Halloween: Jugendliche tragen echte Kettensäge mit sich rum

An Halloween haben drei Jugendliche in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) eine echte Kettensäge mit sich rumgetragen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Kettensäge betriebsbereit, ein Sägeblatt war jedoch nicht angebracht. Die Streife brachte die Jugendlichen am Sonntagabend wieder zurück zu ihren Eltern.

An Halloween haben drei Jugendliche in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) eine echte Kettensäge mit sich rumgetragen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Kettensäge betriebsbereit, ein Sägeblatt war jedoch nicht angebracht. Die Streife brachte die Jugendlichen am Sonntagabend wieder zurück zu ihren Eltern.