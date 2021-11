Halloween-Randale: Vier verletzte Polizisten bei Einsatz

In Hamburg sind vier Polizisten bei Einsätzen gegen randalierende Halloween-Feiernde verletzt worden. Mehrere größere Gruppen Jugendlicher hätten in mehreren Stadtteilen unter anderem Böller, Eier oder Kartoffeln geworfen, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten seien beispielsweise in den Stadtteilen Harburg und Wilhelmsburg eingeschritten, wo sich jeweils bis zu 150 Jugendliche und Heranwachsende versammelt hatten. Mehrere Menschen seien in Gewahrsam genommen worden.

