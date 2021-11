Aktuell können Sportveranstaltungen in Hamburg sowohl unter 2G- als auch 3G-Regeln stattfinden (Symbolbild)

Der Hamburger Sportbund hofft, dass es keinen weiteren Corona-Lockdown gibt. Viele Vereine in der Hansestadt setzen dabei bereits auf einen Betrieb im 2G-Modell

Der Hamburger Sport setzt darauf, dass es trotz der zuletzt hohen Corona-Inzidenzzahlen nicht zu erneuten Einschnitten im Bereich der Sportausübung kommt. "Wir hoffen, dass es nicht wieder zu einem Lockdown kommt", sagte am Donnerstag eine Sprecherin des Hamburger Sportbunds (HSB). Am selben Tag waren 159,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche registriert worden. Am Mittwoch hatte der Wert sogar bei 162,6 gelegen.

Hamburg: Vereine setzen größtenteils auf 2G

Der HSB steht nach eigenen Angaben in ständigem Kontakt mit dem Hamburger Sportamt. "Das sind enge Gespräche", berichtete die Sprecherin: "Wir werden schnell informiert, damit wir die Vereine schnell informieren können."

Für die Clubs besteht aktuell die Möglichkeit, Angebote entweder nach der 2G- (geimpft, genesen) oder nach der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) zu machen. Teilweise gibt es für beide Gruppen tägliche Angebote. "Das ist für die Vereine ein hoher Aufwand, aber es funktioniert gut", sagte die HSB-Sprecherin. Allerdings gehe die Tendenz bei den Großvereinen in der Stadt eher zu 2G, betonte sie.

Sehen Sie im Video: Cristiano Ronaldo zählt zu den besten Fußballspielern der Welt. Der 36-jährige Portugiese setzt auf eine extrem gesunde Ernährung und sehr viel Sport. Wie der geheime Speiseplan des Nationalspielers aussieht, hat sein ehemaliger Privatkoch nun verraten.