A255 in Höhe Veddel nach Unfall in Richtung Süden gesperrt

Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 255 hat am Sonntagmittag zu einer Sperrung in Hamburg in Höhe der Anschlussstelle Veddel in Richtung Süden geführt. Nach ersten Erkenntnissen waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Auch zu einem Feuer soll es gekommen sein. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Nähere Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.

