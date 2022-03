Aufatmen für Imker: Die Amerikanische Faulbrut der Bienen in Hamburg-Steilshoop ist erfolgreich bekämpft worden. Daher könne nun der gemeinsame Sperrbezirk in den Bezirken Wandsbek und Hamburg-Nord aufgehoben werden, teilte das Bezirksamt Hamburg-Nord am Mittwoch mit. Im Dezember 2021 waren in einem Bienenstand im Stadtteil Steilshoop die Bienenseuche ausgebrochen und der Sperrbezirk eingerichtet worden. «Die Nachuntersuchungen sind abgeschlossen und es konnten keine weiteren Faulbrutausbrüche festgestellt werden, die Bienenseuche gilt daher als erloschen», hieß es.

Aufatmen für Imker: Die Amerikanische Faulbrut der Bienen in Hamburg-Steilshoop ist erfolgreich bekämpft worden. Daher könne nun der gemeinsame Sperrbezirk in den Bezirken Wandsbek und Hamburg-Nord aufgehoben werden, teilte das Bezirksamt Hamburg-Nord am Mittwoch mit. Im Dezember 2021 waren in einem Bienenstand im Stadtteil Steilshoop die Bienenseuche ausgebrochen und der Sperrbezirk eingerichtet worden. «Die Nachuntersuchungen sind abgeschlossen und es konnten keine weiteren Faulbrutausbrüche festgestellt werden, die Bienenseuche gilt daher als erloschen», hieß es.