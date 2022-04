Nach dem Messerangriff eines 56-Jährigen auf seine Ehefrau am Dienstag in Hamburg-Bahrenfeld ist Haftbefehl erlassen worden. Es bestehe der Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ging der Tat ein Streit des Ehepaares voraus. Der Mann habe bei der Attacke eine Tötungsabsicht geäußert. Bei der Abwehr des Messers habe die 55-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Die 32 Jahre alte Tochter habe versucht, ihren Vater aufzuhalten, und sei dabei leicht an der Hand verletzt worden.

