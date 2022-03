In Hamburg-Rothenburgsort ist am Dienstagnachmittag in der Nähe eines Bahndammes ein Böschungsbrand in der Nähe einer Lagerhalle ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit drei Löschzügen unterwegs, um den Brand zu löschen, teilte ein Feuerwehr-Sprecher mit. Zunächst habe eine Böschung gebrannt. Danach sei das Feuer auf Paletten übergesprungen. Die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Lagerhallen verhindern. Zuvor hatte es geheißen, eine Halle habe gebrannt. Am frühen Abend war das Feuer gelöscht. Warum es ausbrach und wie hoch der Schaden ist, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen.

