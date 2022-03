Die Polizei hat drei junge Männer festgenommen, die mit einem Schreckschussrevolver bewaffnet eine Wohnung in Hamburg-Eidelstedt ausgeraubt haben sollen. Zwei von ihnen müssten sich nun vor einem Haftrichter verantworten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die mutmaßlichen Täter sollen über eine Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen sein.

Der Wohnungsinhaber soll von einem 16-Jährigen mit einem geladenen Schreckschussrevolver geweckt und aufgefordert worden sein, Bargeld herauszugeben. Der Mann habe sich geweigert, worauf ihm der Jugendliche mehrfach mit der Waffe auf den Kopf geschlagen haben soll. Anschließend seien die Tatverdächtigen ohne Beute geflüchtet, teilte die Polizei weiter mit.

Die alarmierten Beamten hätten die Verdächtigen kurz danach am Dienstagmorgen festnehmen können. Der 16-Jährige sei bereits polizeilich bekannt gewesen und als Intensivtäter geführt worden. In seinem Fall ermittelten nun Kriminalbeamte des Dezernats für Jugendkriminalität. Bei den beiden anderen Verdächtigen handelt es sich um 24-jährige Männer. Einer von ihnen wurde nach Polizeiangaben entlassen, weil keine Haftgründe vorgelegen hätten. Die Ermittlungen dauerten an.