Mann bei Streit in Einkaufszentrum mit Messer verletzt

Bei einem Streit in einem Hamburger Einkaufszentrum ist am Montag ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Der etwa 35-Jährige schwebe nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Männer waren den Angaben zufolge gegen Mittag vor einem Geschäft im Hamburger Phoenix-Center aneinandergeraten. Der mutmaßliche Täter und das Opfer würden sich kennen, hieß es. Die Polizei fahnde nach dem namentlich bekannten Verdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Zunächst hatte mopo.de über den Vorfall berichtet.

