Hitzebus: Obdachlose versorgt mit Wasser und Sonnencreme

Am bislang heißesten Sommertag der vergangenen Jahrzehnte sind viele Obdachlose in Hamburg von Ehrenamtlichen mit Wasser und Essen versorgt worden. Eines der Angebote am Mittwoch kam dabei vom Hamburger Kältebus, der sonst im Winter die Obdachlosen betreut und Schlafsäcke, Isomatten und warme Getränke verteilt. Bei fast 40 Grad im Schatten haben Projektleiterin Christina Pillat-Prieß und ihr Team am Nachmittag mehr als 50 Flaschen Wasser, fast zwei Dutzend kleine Tuben mit Sonnencreme und Obst in der Hansestadt weitergegeben.