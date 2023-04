Polar-Expeditionsschiff erstmals in Deutschland

Dass dieses Schiff in Deutschland fest macht, ist etwas Besonderes: Das Luxus-Expeditionsschiff "Le Commandant Charcot" fährt nämlich eigentlich nur in den Polarmeeren. Deshalb ist es auch nicht nur ein Kreuzfahrtschiff, sondern auch ein Eisbrecher. Und der war nun in Hamburg.

Der Hamburger Hafen hat am Sonntag ein besonderes Schiff auf der Elbe begrüßen dürfen. Am Morgen ist das Polar-Expeditionsschiff "Le Commandant Charcot" am Kreuzfahrtterminal Steinwerder angekommen. Das Luxus-Kreuzfahrtschiff sollte der Reederei Ponant zufolge noch bis zum Montagabend dort liegen.

Die "Le Commandant Charcot" ist ein Eisbrecher mit hybridem Flüssigerdgas-Elektroantrieb, der vor allem in der Arktis und Antarktis unterwegs ist. Mit dem Stopp in Hamburg ist das Schiff erstmals auch in Deutschland zu sehen. Grund dafür ist eine Schau durch Nordeuropa - auf das Schiff dürfen jetzt allerdings nur geladene Gäste.

Die 2021 gebaute "Le Commandant Charcot" nimmt nach dem Hamburg-Aufenthalt Kurs auf das englische Southampton. Von dort aus geht es ins französische Brest, wo die Tour enden soll. Anfang Mai startet das Expeditionsschiff dann wieder mit seinem regulären Fahrplan von Reykjavík aus in die Arktis-Saison.

Auf dem Schiff mit der dunkelblauen Bordwand haben bis zu 245 Gäste in 123 Kabinen und Suiten Platz. Es gibt der Reederei Ponant zufolge zwei Restaurants und ein Spa an Bord. Der 150 Meter lange und 28 Meter breite Eisbrecher ist auf verschiedenen Routen in den Polarmeeren unterwegs und steuert beispielsweise die Ostküste Grönlands, den geografischen Nordpol und die Nordwestpassage sowie das Weddell-Meer, das Larsen-Schelfeis und das Rossmeer an.

Das Expeditionsschiff ist speziell für die Tiefen der Polarregionen gebaut worden. Es kann dort wegen des hybriden Antriebs auch bis zu zwei Stunden lang sehr leise und komplett emissionsfrei durch das Wasser gleiten.

