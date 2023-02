Igor Matanovic von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich an der rechten Schulter verletzt. Der 19 Jahre alte Angreifer zog sich die Verletzung am vergangenen Sonntag im Spiel der U23-Mannschaft der Hamburger gegen Atlas Delmenhorst zu. Wie der Kiez-Club am Dienstag mitteilte, unterzieht sich der Stürmer verschiedenen Untersuchungen, die Aufschluss über die weiteren Behandlungsmöglichkeiten geben sollen. Matanovic wird den Hamburgern auf unbestimmte Zeit fehlen.

Igor Matanovic von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sich an der rechten Schulter verletzt. Der 19 Jahre alte Angreifer zog sich die Verletzung am vergangenen Sonntag im Spiel der U23-Mannschaft der Hamburger gegen Atlas Delmenhorst zu. Wie der Kiez-Club am Dienstag mitteilte, unterzieht sich der Stürmer verschiedenen Untersuchungen, die Aufschluss über die weiteren Behandlungsmöglichkeiten geben sollen. Matanovic wird den Hamburgern auf unbestimmte Zeit fehlen.

Der Kroate ist in der Jugend von St. Pauli ausgebildet worden, ehe er 2021 zu Eintracht Frankfurt wechselte und umgehend wieder an den Kiez-Club ausgeliehen wurde. In der bisherigen Saison lieferte er in 17 Zweitliga-Partien nur drei Vorlagen.

Homepage FC St. Pauli Kader FC St. Pauli Spielplan FC St. Pauli Mitteilung des Clubs