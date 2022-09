Mit Glück und dank Torwart Daniel Heuer Fernandes übersteht der Hamburger SV die erste halbe Stunde bei der starken Mannschaft von Holstein Kiel. Danach zeigt sich der HSV als Meister der Effizienz. Auch wenn es am Ende noch einmal spannend wird.

Den Holstein-Fluch besiegt, die Siegesserie auswärts erfolgreich verteidigt und zumindest für einen Tag an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga: Dass der Hamburger SV mit dem 3:2 (1:0) einen gelungenen Abend beim Nord-Nachbarn Kiel feiern durfte, lag einmal mehr an Torwart Daniel Heuer Fernandes. "Wir müssen uns wieder bei Ferro bedanken", meinte Torjäger Robert Glatzel im Sender Sky nach der Partie am Freitag.

Allein in der ersten Halbzeit hatte der Keeper gegen die zunächst entfesselt spielenden Kieler immer wieder eingreifen müssen. Zehn Mal schossen die Gastgeber auf das HSV-Tor, fünf Mal war Heuer Fernandes gefordert. Immer wieder redete er auf seine Vorderleute ein. "Wir haben viel zu viel zugelassen", sagte Glatzel. "Das wird uns irgendwann um die Ohren fliegen, wenn wir das nicht abstellen."

Diesmal ging noch einmal alles gut - auch wenn Heuer Fernandes erstmals im vierten Spiel in der Fremde Gegentore kassierte. Als erster überwand den 29-Jährigen ausgerechnet sein Teamkollege Moritz Heyer in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Keine Minute später traf auch noch Kiels Fin Bartels. Mehr passierte zum Glück für den HSV nicht mehr. "Über allem steht am Ende der Sieg. Diesen haben wir erkämpft und errungen. Das war unser Ziel heute", sagte Heuer Fernandes.

Dass es am Freitagabend für den HSV zum ersten Sieg gegen die Kieler im neunten Versuch seit dem Abstieg 2018 reichte, lag aber nicht nur an ihm, sondern auch an der erstaunlichen Effizienz. Vor der Pause reichten zwei Chancen zu einem Tor durch einen Kopfball von Robert Glatzel (39.). "Super, dass wir aus wenig viel gemacht haben", meinte der Torschütze.

Auch im zweiten Abschnitt, als die Hamburger das Spiel besser kontrollierten, erspielten sich die Gäste nicht unbedingt Möglichkeiten en masse. Am Ende reichten Heyers Kopfball (69.) ins Kieler Tor und Ludovit Reis' (85.) starke Einzelleistung zum Erfolg.

"Sobald wir in Führung gehen, ist es sehr schwer gegen uns zu spielen", sagte Tim Walter, der sein 50. Pflichtspiel als HSV-Trainer ausgerechnet an seinem früheren Dienstsitz im Holstein-Stadion erlebte. "In der zweiten Hälfte haben wir es dann, bis auf die Schlussphase, gut gemacht und den Sieg nach Hause gebracht."

