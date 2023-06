Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den Vertrag mit seinem Ersatztorwart Tom Mickel bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Das teilte der Club am Sonntagabend mit. Der 34-Jährige geht damit in seine 13. Saison bei den Hanseaten. "Ich bin immer noch heiß, mich jeden Tag sportlich zu beweisen und hier etwas gemeinsam voranzubringen", wurde Mickel in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Der Schlussmann kam 2009 von Energie Cottbus in den Volkspark. Mit Ausnahme von zwei Spielzeiten bei der SpVgg Greuther Fürth ist er seitdem für den HSV aktiv. "Er will sich immer noch weiterentwickeln und etwas bewegen. Daher spielt er eine ganz wichtige Rolle sowohl in unserem Torwartteam als auch innerhalb der Mannschaft", sagte Claus Costa, Direktor Profifußball beim Hamburger SV, über den Profi, der in der abgelaufenen Saison nicht zum Einsatz kam.

