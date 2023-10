Der frühere HSV-Coach Thomas Doll gönnt dem aktuellen Trainer Tim Walter, ihn als Rekordtrainer des Clubs in diesem Jahrtausend abgelöst zu haben. "Endlich wurde ich abgelöst. Rekorde sind doch dazu da, gebrochen zu werden", sagte Doll der "Hamburger Morgenpost" (Donnerstag). "Das wurde ja auch Zeit."

Walter ist seit Anfang der Woche der Trainer, der in diesem Jahrtausend bislang am längsten im Amt beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ist. Doll hatte die Bestmarke rund 16 Jahre lang inne. Der inzwischen 57 Jahre alte Ex-Nationalspieler hatte den damaligen Bundesligisten zwischen 2004 und 2007 837 Tage lange betreut. Mit Walter zeigen die Verantwortlichen nun lange Geduld, obwohl es auch Walter bislang nicht geschafft hat, den Traditionsclub wieder in die Bundesliga zu führen. Seine Vorgänger mussten dagegen nach verpassten Aufstiegen stets gehen.

"Es ist ein mehr als gutes Zeichen, das auf dieser Position Kontinuität eingekehrt ist. Sie ist die Wichtigste im Verein", sagte Doll anerkennend. Der 47-malige Nationalspieler ist inzwischen Trainer in Indonesien, verfolgt den HSV aber nach eigener Aussage immer noch intensiv.

