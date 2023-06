Betim Fazliji verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Nach einem Jahr am Millerntor kehrt der 24-Jährige zu seinem vorherigen Verein - dem Schweizer Erstligisten FC St. Gallen - zurück, wie die Hamburger am Mittwoch mitteilten. Informationen zu den Ablösemodalitäten gaben die Vereine nicht bekannt. In der vergangenen Saison spielte der Innenverteidiger für St. Pauli 19 Mal in der 2. Bundesliga und zweimal im DFB-Pokal.