FC St. Pauli feiert 4:3-Sieg in Nordduell bei Holstein Kiel

Der FC St. Pauli hat das Nordduell bei Holstein Kiel gewonnen. Die Hamburger setzten sich am Freitag mit 4:3 (1:1) durch. Oladapo Afolayan (39. Minute), Lukas Daschner (61.) und Leart Paqarada (74.) trafen vor den 15.034 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion für die Hamburger, die zudem von einem Eigentor von Hauke Wahl (53.) profitierten. Die Tore der nie aufgebenden Kieler erzielten Steven Skrzybski (28./Foulelfmeter), Marco Komenda (78.) und Fabian Reese (90.+3).

Die Gastgeber hatten die erste Gelegenheit schon in der 3. Minute. Fin Bartels, der ebenso wie Flankengeber Reese und neun weitere Holstein-Akteure vor dem Anpfiff verabschiedet worden war, verpasste die Hereingabe in den Strafraum der Hamburger nur knapp. Nach dem harten Einsteigen von St.-Pauli-Keeper Nikola Vasilj gegen Bartels verwandelte Skrzybski den berechtigten Strafstoß platziert ins linke Eck. Der Ausgleichstreffer resultierte aus einer Einzelaktion von Afolayan.

Unmittelbar nach der Halbzeit parierte Vasilj stark gegen Reese (47.). Auf der Gegenseite agierte Wahl unglücklich, als er einen Freistoß von Marcel Hartel in das eigene Tor köpfte. Das 3:1 von Daschner war ein Beweis für die Effektivität der Gäste, denen das Tor von Paqarada, an dem auch Kiels Abwehrspieler Mikkel Kirkeskov beteiligt war, in die Karten spielte. Das Aufbäumen der Störche sowie die Treffer von Komenda und Reese kamen zu spät.

