Der FC St. Pauli und Holstein Kiel wollen am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückkehren. Nach nur einem Punkt aus drei Punktspielen und der jüngsten 0:7-Klatsche im Testspiel beim Liga-Rivalen Eintracht Braunschweig stehen die Kieler gegen den FC Hansa Rostock (13.00 Uhr/Sky) mächtig unter Druck. In einer Krisensitzung schworen Trainer Marcel Rapp und Sportchef Uwe Stöver die Spieler des Tabellenachten auf das wichtige Nordderby ein.