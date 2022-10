Mit neuem Selbstbewusstsein reist der FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga zum Tabellenletzten Arminia Bielefeld. Die Partie wird am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport 1, Sky) angepfiffen. Nach dem äußerst unglücklichen Aus, aber starkem Spiel im DFB-Pokal beim Bundesligisten SC Freiburg (1:2 n.V.) und dem 3:0 im Stadtderby gegen den Hamburger SV wenige Tage zuvor ist der FC St. Pauli guter Dinge. "Wir haben den Anspruch zu gewinnen - egal ob zu Hause oder auswärts", sagte Trainer Timo Schultz am Freitag. Zwar räumte er ein, dass sich seine Mannschaft in Freiburg für ihre Leistung gern belohnt hätte, meinte aber: "Aber jetzt ist das Spiel abgehakt."