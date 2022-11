Holstein Kiel und Hannover 96 haben versäumt, dichter an die Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga zu rücken. Beide trennten sich am Freitagabend im Holstein-Stadion mit 1:1 (1:1). Die Hannoveraner fallen zurück auf Platz fünf, die Kieler sind vor den anderen Spielen des Wochenendes weiterhin Achter. Fin Bartels brachte die Hausherren nach einem Konter in Führung (9. Minute), Cedric Teuchert (16.) glich mit seinem siebten Saisontor vor 13.744 Zuschauern aus.