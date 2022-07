Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock geht mit gehörigem Respekt in das Nordderby am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV. "Der HSV ist der Top-Favorit auf den Aufstieg. Uns erwartet ein aggressiver und fußballerisch guter Gegner", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Freitag. Die Rostocker waren am vergangenen Wochenende mit einer 0:1-Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim in die Saison gestartet, der HSV hatte bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 2:0 gewonnen.