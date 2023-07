Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat in der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison einen wichtigen Sieg gefeiert. In einer Partie über zweimal 60 Minuten setzte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp am Samstag mit 2:1 gegen den Bundesligisten und Champions-League-Teilnehmer Union Berlin durch.