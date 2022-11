Holstein Kiel hat die englische Woche mit drei Spielen innerhalb von sieben Tagen ungeschlagen abgeschlossen. Nach dem 1:1 gegen Hannover beenden die Norddeutschen die Hinrunde auf Rang acht.

Drei Spiele in sieben Tagen - fünf Punkte. Holstein Kiel hat das letzte Pflichtspiel des Jahres 2022 mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:1) gegen Hannover 96 beendet. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp blieb damit in der englischen Woche ungeschlagen und verzeichnet mit einem Sieg und zwei Unentschieden eine ordentliche Ausbeute.

Vor 13.744 Zuschauern im Kieler Holstein-Stadion traf am Freitagabend bereits in der neunten Spielminute Fin Bartels. In der 16. Minute gelang Cedric Teuchert der Ausgleich. "Das Spiel hätte in beide Richtungen ausgehen können. Am Ende ist das Unentschieden gerecht", sagte der Kieler Mittelfeldspieler Lewis Holtby. In der Nachspielzeit war Hannover-Trainer Stefan Leitl wegen Meckerns mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt worden.

"Das war eine harte englische Woche zum Abschluss, die sehr viele Körner gekostet hat. Wir nehmen die fünf Punkte aus dieser schweren Woche mit", bilanzierte Holtby. Die Norddeutschen schließen die Hinrunde auf Tabellenplatz acht ab.

Die Kieler nutzten gleich ihre erste Chance zur Führung. Nach einer Flanke von Marvin Schulz köpfte Bartels den Ball aus dem Strafraum unhaltbar ins Tor. Die Hannoveraner glichen sieben Minuten später aus. Teuchert tauchte nach einem abgeblockten Schuss von Maximilian Beier vor dem Kieler-Torwart Tim Schreiber auf und traf zum 1:1.

In der 21. Minute hätten die Gastgeber erneut in Führung gehen können. Fabian Reese setzte sich an der rechten Außenseite durch und spielte den Ball quer vor das Tor, Stürmer Kwasi Okyere Wriedt kam allerdings nicht ganz an den Ball heran. Ansonsten ergaben sich in dieser kampfbetonten ersten Halbzeit keine weiteren Großchancen.

Es blieb auch in der 2. Halbzeit eine ausgeglichene Partie mit vielen schnellen Angriffen auf beiden Seiten, die allerdings meist nicht sauber zu Ende gespielt wurden. Echte Chancen ergaben sich fast gar nicht.

Erst gegen Ende des Spiels ließ Hannover zwei Chancen auf den möglichen Siegtreffer ungenutzt. In der 76. Minute verlängerte der eingewechselte Stürmer Hendrik Weydandt einen Freistoß per Kopf, sodass der Ball nur knapp über das Tor flog. Auch in der 87. Minute wurde es im Kieler Strafraum gefährlich, als Torwart Schreiber den Ball nicht festhielt und ein Durcheinander im Strafraum entstand. Havard Nielsen versuchte den Ball daraufhin per Hacke ins Tor zu bugsieren, doch Patrick Erras konnte klären. "Es war ein gerechtes Unentschieden gegen einen guten Gegner", sagte Rapp.

