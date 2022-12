Spieler Johannes van den Bergh verlässt die KSV vorzeitig am Jahresende. Foto

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und Abwehrspieler Johannes van den Bergh haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Wie die Norddeutschen am Samstag mitteilten, endet das ursprünglich bis zum Saisonende gültige Vertragsverhältnis bereits zum 31. Dezember 2022. Zu den Gründen für diese Entscheidung machten die Schleswig-Holsteiner und auch der Profi keine Angaben.

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und Abwehrspieler Johannes van den Bergh haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Wie die Norddeutschen am Samstag mitteilten, endet das ursprünglich bis zum Saisonende gültige Vertragsverhältnis bereits zum 31. Dezember 2022. Zu den Gründen für diese Entscheidung machten die Schleswig-Holsteiner und auch der Profi keine Angaben.

"Johannes van den Bergh hat als einer der dienstältesten Spieler die sportliche Entwicklung des Vereins mit geprägt", sagte Sportchef Uwe Stöver und dankte dem 36 Jahre alten Profi für sein Wirken in Kiel. "Er hat durch seine Erfahrung und seine Persönlichkeit seinen Teil zu den erfolgreichen Jahren in der 2. Liga beigetragen." Van den Bergh war im September 2017 zur KSV Holstein gekommen. Insgesamt bestritt der Linksverteidiger in fünfeinhalb Jahren fast 150 Partien im Holstein-Trikot.

Homepage Holstein Kiel Mitteilung Holstein Kiel