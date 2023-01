Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist auf dem besten Weg, seine Kaderlücken in der Defensive zu schließen. Nach übereinstimmenden Medienberichten stehen die Hanseaten vor der Verpflichtung des 24-jährigen spanischen Innenverteidigers Francisco Montero. Der ehemalige U21-Nationalspieler soll bis zum Saisonende vom türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul ausgeliehen werden, wo er zuletzt nur wenig Einsatzzeiten hatte.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist auf dem besten Weg, seine Kaderlücken in der Defensive zu schließen. Nach übereinstimmenden Medienberichten stehen die Hanseaten vor der Verpflichtung des 24-jährigen spanischen Innenverteidigers Francisco Montero. Der ehemalige U21-Nationalspieler soll bis zum Saisonende vom türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul ausgeliehen werden, wo er zuletzt nur wenig Einsatzzeiten hatte.

Nach dem Abgang von Tim Leibold in die USA, der Sperre für den unter Dopingverdacht stehenden Mario Vuskovic und der Muskelverletzung von Jonas David stand der Tabellenzweite in der Defensive unter Handlungsdruck. Schon am Samstag war U21-Nationalspieler Noah Katterbach mit einer Gastspielgenehmigung in das Trainingslager der Hamburger in das spanische Sotogrande gereist. Das Leihgeschäft mit dem 1. FC Köln soll Anfang der Woche abgeschlossen werden. Zuletzt spielte Katterbach für Basel in der Schweiz.

Homepage Hamburger SV Kader Hamburger SV Spielplan Hamburger SV Tabelle 2. Bundesliga