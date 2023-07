Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV fordert angesichts des bevorstehenden Saisonauftakts die Genehmigung angemeldeter Fanmaterialien bei Auswärtsspielen in allen Stadien. "Für uns ist eine lebendige und aktive Fankultur ein wesentlicher und besonders wertvoller Bestandteil des Stadionerlebnisses", hieß es am Montag in einer Mitteilung des Clubs. In der vergangenen Saison habe es bei Auswärtsspielen vermehrt Einschränkungen oder Verbote von angemeldeten Choreografien oder Fanutensilien durch den jeweiligen Heimverein gegeben. So auch bei der Partie im Februar beim späteren Aufsteiger Darmstadt 98.

Der Verein aus der Hansestadt, den unter anderem 20.000 Fans zum Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf begleitet hatten, will sich für eine lebendige Fankultur in den Heim- und Auswärtsblöcken einsetzen und hofft, "dass diese Perspektive von möglichst vielen Vereinen geteilt wird". HSV-Sportvorstand Jonas Boldt sagte: "Der deutsche Fußball lebt von einer lebendigen und kreativen Fankultur." Am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) eröffnen die Hamburger gegen Schalke 04 die neue Zweitliga-Saison.

