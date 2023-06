Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat seinen Nachwuchsstürmer Daouda Beleme mit einem Profivertrag ausgestattet. "Um in seiner Entwicklung den nächsten Schritt zu gehen, ist es wichtig, dass Daouda viel Spielzeit bekommt", sagte HSV-Fußball-Direktor Claus Costa am Donnerstag in einer Pressemitteilung. "Aus diesem Grund streben wir für die kommende Saison gemeinsam eine Leihe an."